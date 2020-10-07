مع غياب البشر.. ظهور حيوان نادر "خجول" في الجزائر

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

ظهر حيوان الرباح، وهو جنس مهدد بالانقراض مصنف ضمن الحيوانات المحمية في الجزائر، مجددا في غابة بوهران شمال غربي الجزائر، مستفيدا من تراجع الأنشطة البشرية بسبب انتشار وباء "كوفيد-19"، حسب ما أفادت مديرية الغابات الثلاثاء.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، قالت مسؤولة الحيوانات والنباتات في مديرية الغابات بالجزائر، إلهام قربوعة: "مرّ وقت طويل لم نشاهده، والآن حصل ذلك" موضحة ان عدد الحيوانات المتبقية من هذا الصنف قليل.

ويعتبر "الزردي" كما يسمى في الجزائر، من الحيوانات الليلية الخجولة، لونه أسود مع خطوط رمادية وذيله طويل يساوي تقريبا طول الجسم ويكسوه وبر متوسط الكثافة، وهو شبيه بالقط نوعا ما، ويتغذى على الحشرات والزواحف.

وبحسب إلهام قربوعة، فإنه "بصفة عامة ساهم الحجر الصحي (بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد) في عودة الحياة البرية إلى طبيعتها. فالحيوانات تحب الهدوء".

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