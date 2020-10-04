إطلاق أكبر نافورة مياه بالعالم في دبي

المصدر: دبي - وام

تستعد «ذي بوينت»، الوجهة الأولى لنمط الحياة وتناول المأكولات في دبي، التي تديرها «نخيل مولز»، لإطلاق أكبر نافورة مياه في العالم.

وتسعى «نافورة النخلة»، أحدث نقطة جذب سياحية في «النخلة جميرا»، للحصول على لقب «غينيس للأرقام القياسية» في 22 أكتوبر الجاري خلال حفل إطلاقها.

وستطلق مضخة خارقة الماء على علو 105 أمتار فوق مساحة تمتد على 14 ألف قدم مربعة، تشع بالنور مع أكثر من 3 آلاف مصباح (ليد).

ويشكل هذا الحدث اللافت، في محاولة لحصول هذه النافورة الوحيدة المتعددة الألوان في دبي على لقب «غينيس للأرقام القياسية»، مؤشراً واضحاً لعودة الإمارة إلى سابق عهدها، والاستمرار في التحليق عالياً من أجل تحقيق طموحاتها الكبيرة.

وينطلق هذا الحفل المليء بالفقرات الترفيهية عند الساعة الرابعة من بعد الظهر، وسيتضمن مجموعة متعددة من منسقي الأسطوانات (دي جيه)، والعروض الراقصة، وعروض الألعاب النارية الساحر، إضافة إلى فعاليات ومسابقات متنوعة.

وقال عمر خوري المدير التنفيذي لـ«نخيل مولز»: «تفخر نخيل مولز بإطلاق نافورة النخلة احتفالاً باستعادة دبي حيويتها، وبناء مجموعة واسعة من مناطق الجذب السياحية الشهيرة في نخلة جميرا»، مشيراً إلى أن إطلاق نافورة النخلة هو دليل ساطع على التزامنا بدعم تجار التجزئة وتوسيع المجالات أمامهم من أجل توفير تجارب قيمة وفريدة من نوعها لعملائنا.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة: «تعد نافورة جزيرة النخلة إضافة رائعة إلى قائمة المعالم الشهيرة لدبي على مستوى العالم، ومن المؤكد أنها ستكون نقطة جذب كبيرة للسكان والزوار على حد سواء، ويعزز هذا الإطلاق مكانة جزيرة النخلة وذي بوينت كوجهة سياحية استثنائية حيث يمكن للزوار من جميع أنحاء العالم تجربة أجواء النافورة الخلابة، إضافة إلى تجارب التسوق والترفيه وتناول الطعام وزيارة المناطق السياحية التي لا تضاهى».

وستقدم «نافورة النخلة» 20 عرضاً مفصلاً مع خمسة عروض متنوعة، تنطلق يومياً عند غروب الشمس وتستمر حتى منتصف الليل من الساعة السابة مساء حتى الساعة 12 عند منتصف الليل، في حين تتماوج أعمدة المياه على إيقاع مجموعة من الأغاني الشعبية، بما في ذلك الخليجية والبوب والكلاسيكية والعالمية وغيرها، وسيستمر كل عرض لمدة ثلاث دقائق، ويتم تأديته كل 30 دقيقة.

من جانبه، قال مدير تسويق أول - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «غينيس للأرقام القياسية»، شادي جاد: «إنها إضافة رائعة إلى لائحة دبي الطويلة لمناطق الجذب التي تجعل هذه المدينة مميزة، وتعمل غينيس للأرقام القياسية على التحقق من لقب أكبر نافورة، ونتطلع إلى إعلان هذا المعلم العالمي (مميز رسميا) Officially Amazing».

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