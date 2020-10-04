عدد خاص من «مراود» يحتفي بـ«الراوي»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

احتفى العدد الجديد من مجلة «مراود»، الصادرة عن معهد الشارقة للتراث، بمرور 20 عاماً على انطلاق ملتقى الشارقة الدولي للراوي.

وقال رئيس المعهد رئيس التحرير، الدكتور عبدالعزيز المسلّم: «يأتي هذا العدد الخاص من مجلة مراود احتفاء بهذه المناسبة، وتوثيقاً لمسيرة الملتقى الممتدة على مدى 20 عاماً، مشتملاً على مقاربات ودراسات متنوّعة لنخبة من الباحثين والمختصين». وأشار إلى أن ملتقى الشارقة للراوي أصبح «تقليداً تراثياً راسخاً، ومناسبة تتجدّد سنوياً، محمّلة بكل جديد في التراث الشفاهي، العربي والدولي، محتفيةً بالكنوز البشرية من حملة الموروث».

واستعرض مدير إدارة المحتوى والنشر مدير التحرير، الدكتور منّي بونعامه، مسيرة الراوي التي بدأت تباشيرها من الشارقة في 27 سبتمبر 2001، وكانت ضمن بيئتها ومحيطها، قبل أن تتوسع في ملتقى دولي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news