الفيشاوي متحدياً محمد رمضان: أنا حاليا بصور أغنية نمبر 2 ونتقابل بالساحة”

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

كشف المصمم المصري مروان يوسف، لأول مرة سر اللكمة الموجودة بالبوستر الدعائي لأغنية “نمبر 2” للفنان أحمد الفيشاوي، والذي آثار موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد طرحه، بسبب ربطها برمضان.

وقال مروان يوسف في تصريحات تليفزيونية: “إحنا قررنا تحويل حالة الجدل بين رمضان والفيشاوي لشكل خطوط على بوستر، هما نجمان لهما شعبية كبيرة لذلك كان لابد من عمل بوستر يتحدث عن حلبة مصارعة بينهما لنرى من يكسب ويتفوق على الآخر، واللكمة هي للطرف الخصم وهو هنا رمضان”. وأضاف أنه لم يتوقع أن يحقق البوستر هذا النجاح الكبير، مشيرا إلى أنه شعر بسعادة بالغة بسبب اتصال العديد من المصممين والفنانين لتهنئته بالبوستر الذي يعتبره لوحة فنية رائعة، متمنياً للفيشاوي الفوز على “نمبر ون”.

وفي سياق متصل، كان الفيشاوي، قد علق على إعلان مواطنه رمضان بشأن تحضيره لأغنية جديدة تحمل اسم “الدبابة” للرد من خلالها على تسجيل الأول لأغنية جديدة بعنوان “نمبر 2″ لتنافس أغنية” نمبر ون ” الشهيرة والتي حققت نجاحا كبيرا. وقال الفيشاوي في تصريحات صحفية، إنه لن يقبل اعتذار محمد رمضان الذي قدمه على شكل كلمات في برومو أغنيته الجديدة، والتي قالت “واخد قراري ولازم أكسب أي فورة، مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة”.

وأضاف: “أحب أقول للأستاذ محمد رمضان على برومو الدبابة اللي نشره.. اعتذارك مش مقبول.. أنا حاليا بصور أغنية نمبر 2 في الإستوديو ونتقابل بالساحة”. ويبدو أن التحدي بين محمد رمضان ومواطنه أحمد الفيشاوي على الساحة الفنية لن يهدأ خاصة بعد نشر الأول عبر صفحته الرسمية بموقع انستغرام، مقطع فيديو أثناء إستقلاله سيارة الدبابة أغلى أنواع السيارات بالعالم، حيث أعقبها بجزء من أغنيته التي يرد بها على الفيشاوي والتي تحمل كلماتها “دائما عامل ساسبنس جامد أنا.. تعالى هنا خد درس”.

وأضافت الأغنية “في مجالي أنا إكسلانس جامد أنا.. أنا حاضر.أنا جيت.. تشوفني أتخضيت..أنا رقم واحد مش تو.. ميهمنيش ظروفك.. واخد قراري لازم أكسب.. مع اعتذاري للفيشاوي لكن آخره معايا صورة”، كما علق على الفيديو قائلا”الدبابة قريباً”.

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