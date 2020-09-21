الجزائر.. رحيل ر«الملاك الأبيض» مصابا ب"كورونا"

توفي فجر اليوم نجم أغنية المالوف في الجزائرالفنان حمدي بناني عن عمر ناهز 77 عاما، بمستشفى «ابن سينا» بولاية عنابة شرقي الجزائر. وذكرت صحيفة «الخبر»، في موقعها الالكتروني، أن بناني توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ولقب الفنان الراحل، الذي اشتهر بأدائه لأغنية المالوف، بـ «الملاك الأبيض» نسبة إلى الكمان الأبيض الذي كان يرافقه دائما، كما ساهم طوال مسيرته الفنية في نشر الثقافة الجزائرية عموما والمالوف خصوصا من خلال مشاركاته في المحافل الدولية.

ونجح بناني في وضع لمسته على أغنية المالوف من خلال نحو 30 أغنية أبرزها «عدالة يا عدالة»، و«محبوبتي» و«يا ليلي يا ليلي»، و«جاني ما جاني».



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news