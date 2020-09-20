«حظر تجول» في مسابقة مهرجان القاهرة السينمائي

المصدر: القاهرة - رويترز

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أمس، مشاركة فيلم «حظر تجول» من تأليف وإخراج أمير رمسيس في دورته الـ42، ليكون بذلك ثاني فيلم مصري ينافس في المسابقة الدولية للمهرجان.

والفيلم من بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا. وقال رئيس المهرجان محمد حفظي في بيان أمس «جمهور القاهرة السينمائي يهتم دائماً بمشاركة الفيلم المصري في المسابقة الدولية وهو تحدٍ نخوضه كل عام للحصول على أفلام تليق بتمثيل السينما المصرية».

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