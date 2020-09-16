فيديو.. أحمد سعد يرد على إجرائه عملية تجميل: مجرد فيلر

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

رد الفنان المصري أحمد سعد على ما أثير أخيرا بسبب إجرائه عملية تجميل في الفك، وتغيير شكل ودوران وجهه، خلال لقائه عبر فضائية MBC مصر. وقال سعد إنه لم يجر عملية تجميل، "أنا معملتش حاجة، أنا كان عندي مشكلة مربي عشانها دقني" .

وأضاف سعد، "عشان إحنا بنصور لازم الفوتوجينيك يكون الجنب ده يكون زي الجنب ده، وعشان كدة ربيت دقني عشان يبقى الجنبين زي بعض".

وعلل عملية التجميل قائلا، "واحد صاحبي قال أنت ممكن تملى الجنب ده فيلر وتلاقيهم زي بعض، أنا معنديش أي مشكلة في أي حاجة، والناس حسستني إني عملت حاجة كبيرة بس أنا كويس".

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