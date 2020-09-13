مؤسسة أبوظبي للفنون تحتضن مسابقة فن التصوير

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تحتضن مؤسسة أبوظبي للفنون مسابقة فن التصوير الفوتوغرافي، ضمن فعاليات حملة إمارات السلام، التي أطلقتها المؤسسة في شهر أغسطس الماضي. وتهدف المسابقة إلى تطوير فن التصوير في دولة الإمارات، عبر تصوير المعالم السياحية والأثرية في أبوظبي.

وقال مؤسس ورئيس مجلس أمناء المؤسسة، الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي، إن «المسابقة تأتي جزءاً من سعينا الدائم لاستقطاب وتشجيع المصورين من الهواة والمحترفين، وإطلاق العنان لأفكارهم المبدعة ودعمها لتكون دولة الإمارات حاضنةً للإبداع، ومصدر إلهام للأجيال». وأضاف: «لقد وجدنا في هذه المسابقة فرصة لتلبية رغبات المهتمين بالتصوير، والتركيز على ما ستلتقطه عدسات المصورين لأجمل معالم إمارة أبوظبي، التي تعد من أكثر الوجهات المفضلة عالمياً».

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