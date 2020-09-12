مجلس عزاء متنقل في عربة مكيفة.. في دبي

المصدر: دبي-الإمارات اليوم

أطلقت إمارة دبي مجلس عزاء متنقل لتسهيل تقديم واجب العزاء في المقابر.

والمجلس عبارة عن عربة مكيفة، تنتقل للمقابر، يستقبل فيها اصحاب العزاء المعزين على مساحة 75 مترا مربعا، والمشروع أطلقته مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بدبي بالتعاون مع بلدية دبي.

وقال عيسى الغرير رئيس مجلس إدارة المؤسسة ، للصحفيين اليوم السبت ، إن الخدمة الجديدة تأتي ضمن جهود حكومة دبي للتخفيف عن أصحاب العزاء، والتيسير على المواطنين والمقيمين أثناء تقديم واجب العزاء.

وأشار إلى أن مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر في دبي حريصة على الابتكار في تقديم الخدمات المجتمعية، ضمن خطط الحكومة لتيسير حياة المواطنين والمقيمين.

من جانبه، قال علي المطوع الأمين العام للمؤسسة إن (مجلس العزاء المتنقل) تكلف 500 ألف درهم، ويهدف المشروع لتقديم خدمة مبتكرة لأصحاب العزاء والمعزين للتخفيف عنهم ووقايتهم من حرارة الجو المرتفعة وتسهيل تقديم واجب العزاء في المقبرة.

وأضاف أنه متوفر بالمجلس كافة الإمدادات الكهربائية اللازمة للتيسير على المستخدمين، إضافة إلى أنه مزودة بعازل حراري يعمل بالطاقة الشمسية للحماية من حرارة الجو المرتفعة، مشيرا الى أن استقبال المعزين بالمجلس يتم مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد

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