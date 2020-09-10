الكويت: التحقيق مع الدفعة الثانية من "مشاهير غسل الأموال.. وهذه أسمائهم"

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

بدأت النيابة العامة الكويتية بالتحقيق، اليوم الخميس، مع الدفعة الثانية من المشاهير المتهمين بتضخم الأرصدة وغسل الأموال، ومن المتوقع أن يستمر التحقيق حتى ساعة متأخرة من الليل، كما حدث مع الدفعة الأولى.

وكشف مصدر لصحيفة "القبس" الكويتية، أن التحقيقات تجري على فترتين صباحية ومسائية مع كل من: مشاري بويابس و فوز الفهد و عهود العنزي و شفاء الخراز.

وكان مصدر مسؤول أكد لـ القبس في وقت سابق، أن ملفات عدد من مشاهير الدفعة الأولى التي تم استدعائهم مطلع هذا الاسبوع، أصبحت في أشواطها الأخيرة، وقد أُسندت إلى بعضهم رسمياً تهم «غسل الأموال»، بعد أن أطاحت التحقيقات حركة المبالغ المغسولة، والجدول الزمني الذي مرت به. وأكد المصدر أن تهم «غسل الأموال»، التي وُجِّهت إلى بعض مشاهير الدفعة الأولى، استندت إلى تحرّيات قامت بها أجهزة الدولة، ثم استكملت النيابة تحقيقاتها الدقيقة في القضية.

وأضاف المصدر، قائلاً: إن التحقيقات كشفت أن هناك أدلة دامغة وثابتة على بعض متهمي الدفعة الأولى وتورّطهم في جرائم منظمة «غسل الأموال». وأكد المصدر أن تواريخ «الأموال المغسولة» التي أطاحتها التحقيقات، بدأت في 21 مايو 2018، وانتهت في ديسمبر 2019

وختم المصدر بأن التحقيقات ستستمر مع بعض المتهمين، ويُتوقَّع استدعاؤهم مرة أخرى لمواجهتهم بأقوال الشركات المتعاقدة معهم.

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