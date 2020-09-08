عروض العودة إلى المدارس مستمرة حتى نهاية الشهر الجاري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مع بداية الفصل الدراسي الجديد، تتواصل عروض موسم العودة إلى المدارس حتى نهاية الشهر الجاري، لتتيح للأهالي والطلاب تسوق احتياجاتهم من المستلزمات المدرسية، والاستمتاع بالأنشطة المتوافرة في مختلف أنحاء دبي، وذلك بعد أسبوع من افتتاح المدارس، وعودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، ولقاء أصدقائهم ومدرسيهم بعد طول غياب، والتعرف إلى أصدقاء جدد، وسط أجواء مريحة وآمنة، حيث يمكن للطلاب من كل الأعمار تسوّق مستلزماتهم المدرسية وأحدث الأزياء للعام الدراسي الجديد حتى 26 سبتمبر.

ويمكن للعائلات الاطّلاع على آخر المعلومات حول إجراءات الصحة والسلامة المتّبعة داخل المدارس في مختلف أنحاء دبي، وذلك من خلال سلسلة من الندوات والجلسات التفاعلية، بحضور ممثلي هيئة المعرفة والتنمية البشرية.

وسيكون موظفو ومسؤولو هيئة المعرفة والتنمية البشرية موجودين للإجابة على أسئلة أفراد المجتمع داخل أكشاك مخصصة في سيتي سنتر مردف من التاسع إلى الـ19 سبتمبر، وذلك في إطار البرنامج التعليمي الذي أطلقته الهيئة تحت عنوان #وتتجدد_الحياة. كما يمكن للأحبة الصغار المشاركة في الأنشطة الترفيهية التي تتضمن تصميم الكمامات الخاصّة بهم، أو ابتكار تصاميم خاصة من الكمامات التي سيتم توزيعها على الطلاب في السودان، في إطار مبادرة خيريّة بالتعاون مع «اليونيسف». وسيتّوجه مدهش ودانة للقاء الزوار في سلسلة من الزيارات الخاصة إلى المركز المخصص التابع للهيئة من 10 إلى 15 سبتمبر.

وتقدّم مجموعة مراكز التسوق في دبي عروض العودة إلى المدارس المميزة حتى 26 سبتمبر، حيث تتيح فرصة الفوز بجوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 100 ألف درهم. ويمكن للمتسوقين الدخول في سحب للفوز بمبلغ نقدي بقيمة 5000 درهم إماراتي، وذلك عند إنفاق 200 درهم إماراتي في أي من مراكز التسوق المشاركة والتابعة لمجموعة مراكز التسوق في دبي. وسيتم اختيار خمسة فائزين أسبوعياً، بينما ستجري السحوبات المتبقية في 12 و19 و26 سبتمبر.

ويمكن لطلاب الجامعات الاستمتاع بمجموعة من التخفيضات المجزية بنسبة 25 وحتى 50% على كل مستحضرات التجميل والإكسسوارات في متاجر فلورمار في دبي مول، والواحة سنتر، وميركاتو مول، ومركز الغرير، والمدينة مول، وفستيفال بلازا، ومركز برجمان، وسيتي سنتر ديرة، حتى 26 سبتمبر.

مراكز تسوق في دبي تتيح فرصة الفوز بجوائز تبلغ قيمتها 100 ألف درهم.

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