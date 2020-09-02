«ساهم في تعليمه» تتكفّل بقرطاسيات ومستلزمات المحتاجين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بالتعاون مع جمعية دار البر، مبادرة «ساهم في تعليمه» المجتمعية، التي تهدف إلى التكفل بنفقات وتكاليف قرطاسية المدرسة، وتأمين المستلزمات المدرسية لأطفال محتاجين.

وأوضح مدير إدارة الاتصال الحكومي في الهيئة، محمود المرزوقي، أن الحملة التي تتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، تعكس الحرص على التخفيف عن كاهل أولياء أمور الطلاب من ذوي الدخل المحدود، عبر الإسهام في النفقات الدراسية، وتوفير مستلزمات الطلاب من القرطاسية، وإدخال الفرحة إلى نفوسهم، ومنحهم الحافز لبدء السنة الدراسية بحماسة وعزيمة وإصرار على النجاح والتفوق.

وذكر أن الهيئة أشهرت الحملة على نطاق واسع، لمنح الفرصة لأكبر عدد من موظفي الحكومة الاتحادية والمجتمع للمشاركة في فعل الخير، وذلك من خلال حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، داعية كل شرائح وفئات المجتمع إلى الإسهام في دعم حملة «ساهم في تعليمه»، والتبرع بـ20 درهماً عبر إرسال كلمة «ساهم» في رسالة نصية قصيرة إلى الرقم 6025 عبر «اتصالات» و«دو»، أو 50 درهماً عبر إرسال الكلمة نفسها إلى الرقم 2252، و100 درهم إلى الرقم 6027، و200 درهم إلى الرقم 6026.

ولفت مدير إدارة الاتصال الحكومي في الهيئة إلى أن الهيئة تسعى من خلال مبادراتها المجتمعية إلى تعظيم الفائدة داخل الدولة وخارجها، وترسيخ قيم التطوع وعمل الخير، وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية، وتجذير قيم الولاء والسعادة الوظيفية بالتطوع، وفتح الباب أمام أكبر عدد من موظفي الحكومة الاتحادية وأفراد المجتمع للمشاركة في مبادراتها المجتمعية.

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