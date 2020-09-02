«عافك الخاطر» دراما خليجية تتعقب وفاء «أمينة»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بدأت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي عرض الدراما الخليجية الكويتية «عافك الخاطر»، في عرض أول وحصري.

ويروي المسلسل قصة امرأة تُدعى «أمينة»، التزمت بأداء رسالتها في الحياة ولم تقصر أو تتوانى في واجب من واجباتها، حتى وصلت بعائلتها إلى بر الأمان، حيث كانت «أمينة» فتاة طيبة بدأت حياتها العائلية في السبعينات عندما تزوجت «مبارك» بعد وفاة والدها، الذي أدار لها ثروة أبيها، وكان الرجل الوحيد الذي عرفته في حياتها، وأنجبت منه ثلاث بنات هن فاطمة وندى ومنيرة. وبينما كانت «أمينة» تنتظر مولودها الرابع فوجئت بزواج مبارك من فتاة أصغر منه سناً هي «باسمة»، التي كانت شقيقة لـ«أم عباس» المرأة التي تخدم «أمينة» وتأتمنها على بيتها وبناتها، وكانت فتاة شريرة متسلطة قادمة لزيارة أختها «أم عباس» فأعجب بها «مبارك» وتزوجها. وعندما علمت «أمينة» بالأمر فوضت أمرها إلى الله، في حين ابتعدت «أم عباس» عن «أمينة» خجلاً، مما فعلته أختها التي استولت على البيت التي كانت تسكنه أختها لتسكنه مع «مبارك»، وتجعل شغلها الشاغل مضايقة «أمينة» وبناتها بلسانها السليط واختلاق المشكلات لكل من حولها.

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