نظارات غاندي.. «اكتشاف تاريخي» يباع في المزاد

المصدر: لندن - أ.ف.ب

بيعت نظارات مستديرة كان يضعها رمز الكفاح من أجل استقلال الهند، ماهاتما غاندي، خلال مزاد في بريطانيا مقابل 260 ألف جنيه إسترليني (340 ألف دولار)، كما أعلنت دار «إيست بريستول» للمزادات.

وكان السعر التقديري للنظارات الدائرية المطلية بالذهب، يراوح بين 10 آلاف و15 ألف جنيه إسترليني (13 ألفاً و20 ألف دولار).

ووُضعت في ظرف أودع في علبة البريد الخاصة بدار «إيست بريستول» للمزادات.

وقال أندرو ستو، أحد مفوضي المزادات لقناة «سكاي نيوز» الإخبارية: «أمسك زميل لي بالظرف ومزقه، ووجد رسالة عليها عبارة (هذه النظارات كانت لغاندي، اتصلوا بي)».

وأشار ستو إلى أنه بعد الاتصال بالبائع «أجرينا عمليات تفتيش وبحث خلصنا على إثرها إلى أننا أمام اكتشاف تاريخي، عاودت الاتصال بالرجل وقال لي: إذا كانت بلا قيمة تخلصوا منها»، لافتاً إلى أن البائع كاد «يسقط أرضاً» لدى إبلاغه بالقيمة التقديرية للقطعة.

وأوضحت دار المزادات عبر موقعها الإلكتروني أن غاندي «غالباً ما كان يقدم نظاراته القديمة أو تلك التي يرغب في التخلص منها إلى أشخاص في حاجة لها، أو إلى أولئك الذين ساعدوه».

والنظارات المبيعة في المزاد كان قد أعطاها غاندي في عشرينات القرن الماضي إلى عم البائع «عربون شكر على بادرة حسنة» قام بها الرجل.

البائع كاد «يسقط أرضاً» لدى إبلاغه بالقيمة التقديرية للقطعة.

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