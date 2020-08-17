حديقة حيوانات العين تحتضن سحالي نادرة

المصدر: العين - وام

تنفذ حديقة الحيوانات في العين العديد من البرامج المتخصصة لحماية ورعاية السحالي على اختلاف أنواعها، التي اشتهرت بها بين زوارها منذ أكثر من 30 عاماً، ضمن أفضل الممارسات العالمية، في إطار جهودها لحماية الحيوانات المهددة بالانقراض.

وتضم الحديقة ستة أنواع من السحالي، وتشمل الورل الصحراوي، والضب، والوزغ الجميل، وسحلية السودان المطلية، والإجوانا الخضراء، والحرباء المغطاة.

وقال مدير قسم رعاية الحيوانات في حديقة الحيوانات بالعين، مياس أحمد: «بدأنا رعاية وإكثار السحالي منذ احتضانها قبل 30 عاماً، وكانت البداية بعدد محدود بلغ الآن 53 سحلية بأنواع متعددة معظمها مهدد بالانقراض»، وأضاف: «نولي السحالي أهمية كبيرة، فهي حيوانات نادرة تتعرض لخطر الانقراض، وتحظى بجماهيرية لدى الزوار، إذ ظلت زيارة معرض الزواحف على مدار 30 عاماً من التجارب المحببة لدى الزوار».

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