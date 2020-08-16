«فيراري أبوظبي» ترحب بضيوف يزورونها للسنة العاشرة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

رحّبت عالم فيراري أبوظبي، التي تستعد للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة على افتتاحها في شهر نوفمبر هذا العام، بضيوفها من عائلة برفايز التي زارت المدينة، أول من أمس. وأعربت المدينة الترفيهية الرائدة على مستوى العالم عن شكرها وتقديرها لهذه العائلة المكونة من خمسة أفراد على ولائها وثقتها الدائمة، وحرصها على زيارة عالم فيراري أبوظبي للسنة العاشرة على التوالي للاستمتاع بالمجموعة الرائعة من الألعاب والتجارب العائلية والمرافق الترفيهية.

وبهذه المناسبة، قالت العائلة: «لطالما أمضينا أوقاتاً رائعة في عالم فيراري أبوظبي، حيث إن حسن الاستقبال والمهنية في التعامل مع الضيوف ورحابة الصدر التي نحظى بها هنا تعزز من التجربة الترفيهية الاستثنائية، التي تنفرد بها هذه المدينة الترفيهية الرائدة. نأتي سنوياً إلى دبي لقضاء عطلتنا السنوية، ونحرص دائما خلال هذه الزيارة على القدوم إلى أبوظبي لزيارة عالم فيراري أبوظبي تحديداً، فهذه هي السنة العاشرة على التوالي التي نزور بها عالم فيراري أبوظبي، فقد كبر أطفالي على حب عالم فيراري أبوظبي».

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