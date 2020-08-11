6 نصائح لفقدان الوزن بنجاح

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يتوقف نجاح عملية إنقاص الوزن على نمط الحياة والعادات المتبعة التي تختلف من شخص إلى آخر، حيث يتوجب عليك لإنجاح ذلك إجراء تغييرات دائمة في أسلوب حياتك وعاداتك الصحية، وفي هذا السياق تقدم استشارية التغذية لدى «الوريون تكنولوجي» سينثيا بوخليل 7 نصائح لفقدان الوزن بنجاح:

لا تفعل ذلك بمفردك

ابحث عن فريق الدعم، فالنجاح في تغيير العادات والسلوكيات يحتاج إلى دعم متواصل من الأشخاص من حولك، شارك إنجازاتك مع العائلة والأصدقاء، وسوف يساعدونك على الوصول إلى أهدافك إذا كنت تتحدث معهم وتشركهم في رحلتك.

حدد أهدافك

حدد أهدافاً قصيرة وطويلة المدى. تحديد ما تريد تحقيقه بالضبط يساعدك على التركيز، حدد أهدافاً واقعية وخطوات بسيطة للوصول إليه، ولا تنس أن تحتفل بكل نجاح، وبالنسبة لمعظم الناس، فإن الوصول إلى هدف يسبب الإدمان لأنه يمنحك شعوراً هائلاً بالإنجاز.

التخطيط للمستقبل

خطط للوجبات التي ستتناولها، وأوقات العمل والمواقيت والميزانية. سيتيح لك ذلك تحضير بعض الوجبات مقدماً، ما يسهل الأمر. تأكد من أن لديك الأطعمة أو المكونات التي ستحتاجها في المنزل، ما يجعلك أقل عرضة للخيارات الخاطئة عند الشعور بالجوع.

تتبع تقدمك

وكذلك خيارات الأطعمة وتقييم مستويات النشاط والوزن والدهون في الجسم، بشكل متكرر. إحدى أفضل الأدوات التي تساعدك على تتبع تقدمك هي مقياس ذكي لقياس وزنك ودهون الجسم وإبقائك دائماً على المسار الصحيح.

المزيد من النشاط

إذا كنت قد استهلكت وقت التمرين فإضافة المزيد من النشاط هي طريقة بسيطة لحرق سعرات حرارية إضافية دون المبالغة في ممارسة الرياضة. يمكن أن يساعدك المشي لمدة 20 دقيقة يومياً على حرق ما يصل إلى 100 سعر حراري إضافي.

خيارات جراحية

إذا كنت قد حاولت اتباع نظام غذائي صحي مع برنامج تدريب بدني، ولم تتمكن من إنقاص الوزن، يمكنك استشارة طبيبك واللجوء الى خيارات جراحية لضمان إنقاص وزنك بشكل آمن وصحي.

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