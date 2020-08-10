أمل حجازي تهاجم فنانة لبنانية.. من تقصد ب"غنمة الزعيم؟"

المصدر: متابعات- حياة الحرزي

هاجمت الفنانة اللبنانية المعتزلة أمل حجازي إحدى الفنانات اللبنانيات دون أن تسميها، إذ كتبت عبر صفحتها الخاصة على موقع التغريديات "تويتر" قائلة "في فنانة منزلة صورة زعماء بدها تسقطهم وناسية صورة زعيمها يلي،لاء يا ست منقبل منك هيك صورة لما بتكوني فعلاً مش غنمة زعيم ..كتير وقحة."

وأثار كلام حجازي موجة واسعة من الجدل بين جمهورها ومتابعيها على "تويتر" ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كشف الكثير منهم أن أمل حجازي تقصد بهذا القول الفنانة اللبنانية إليسا.

فيما لفت آخرون هاجموا حجازي إلى أن صراحتها المبالغة جاءت هذه المرة جارحة جدا، أما آخرون من عشاق الفنان إليسا، فبادروا بشن هجوم غير مسبوق على الفنانة أمل حجازي متهمين إياها بالغيرة من نجاحات النجمة إليسا، حيث علق بعض متابعيها قائلا "بس قولي اليسا مشان الكل يفهمها ما تعملي تعبير مجازي احترقتي من نجاحها وما لقيتي كيف تصبي سمك، سبتيه هلأ... ناس بدها لبنان يتضبط، وهيدي تهاجم أختها اللبنانية. ما توقعت قولها بيوم لحدا بس، إليسا ملكه الكون بعين كل حسود." أما آخرون، فبادروا بمعاتبة الفنانة وإلقاء اللوم عليها لافتين إلى التزامها الديني الذي كان من المفترض أن يمنعها على ارتكاب هذه الأخطاء وسب وشتم زميلاتها الفنانات بهذه الطريقة المعيبة والمنافية للأخلاقيات الدينية.

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