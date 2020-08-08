الحيوانات العاشبة تواجه خطر انقراض أكثر من المفترسة

المصدر: واشنطن- أ.ف.ب

تواجه الحيوانات العاشبة خطر انقراض أكبر من تلك المفترسة أو الكالشة (التي تقتات بالأغذية النباتية والحيوانية). وتناول التحليل أكثر من 24 ألفاً و500 جنس من الحيوانات الحية أو المنقرضة. وقال الباحثون «لقد خلصنا إلى مستوى الحيوانات في السلسلة الغذائية والحجم هما من العوامل المهمة في تحديد خطر الانقراض».

وتناولت بيانات الباحثين حيوانات من حقبات تاريخية (قبل 11 ألف سنة) وأخرى من عصور أحدث (قبل 500 سنة) وصولاً إلى الحيوانات المعاصرة. وكانت الخلاصات مشابهة.

وما يقرب من ربع الأجناس العاشبة التي شملتها الدراسة تواجه حالياً خطر الانقراض، بحسب تصنيف الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. كذلك تواجه الخطر عينه 100% من الزواحف العاشبة في الأوساط البحرية.

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