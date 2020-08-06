طوكيو تختبر روبوتات تعقيم ذاتية الحركة

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

كشفت شركة «شرق اليابان لسكك الحديد» عن مجموعة روبوتات تعقيم ذاتية الحركة، في محطة عالية التقنية في مدينة طوكيو، وتعتزم تدشين هذه الروبوتات في مارس عام 2025.

وكشفت الشركة عن روبوتات تعقيم ذاتية الحركة مصممة لتنظيف أسطح المحطة من الفيروسات الخطرة.يرش روبوت التنظيف المعقم على الأسطح المختلفة، أما روبوت «كلينابو 02»، فيستخدم كاميرات وحساسات لتفادي العقبات. وقدم روبوت آخر القهوة في قاعة مؤتمرات المحطة. وتختبر الشركة أيضاً روبوتات لحمل الحقائب وتقديم الطعام والمشروبات.

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