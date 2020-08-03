بريطانيا تفكر في تخليد ذكرى المهاتما غاندي بـ «عُملة»

المصدر: لندن - رويترز

قالت وزارة الخزانة، أول من أمس، إن بريطانيا تفكر في سك عملة لتخليد ذكرى المهاتما غاندي، بطل استقلال الهند، وسط اهتمام متزايد بالاعتراف بإسهامات الأقليات. وأضافت أن وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، طلب من اللجنة الاستشارية الملكية لسك العملة السعي لتقدير السود والآسيويين وأفراد الأقليات الأخرى.

وأشارت وزارة الخزانة في بيان إلى أن «اللجنة الاستشارية الملكية لسك العملة تفكر حالياً في سك عملة لإحياء ذكرى غاندي».

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