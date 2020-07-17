محمد رمضان.. السجن سنة وغرامة في قضية الطيار أبو اليسر

المصدر: متابعات- إيناس محيسن

أصدر القضاء المصري، الخميس، حكمه بقضية "السب والقذف" الموجهة للفنان محمد رمضان من قبل الطيار أشرف أبو اليسر، والتي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية.

ونقلت بوابة الأهرام، ومواقع مصرية و"سي إن إن عربي" في تقرير أن "محكمة جنح الدقي قضت بحبس الفنان محمد رمضان، سنه وتغريمه 20 ألف جنيه، وكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بسب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر".

وأضافت أن "مجدي حلمي محامي الطيار أشرف أبو اليسر، كان قد تقدم بدعوى يتهم فيها الفنان محمد رمضان بسبه وقذفه، بعدما أعلن في إحدى الفضائيات أنه عرض على الطيار مبلغا ماليا كترضية بعد وقفه عن العمل".

وكان الطيار أبو اليسر قد رد على عرض محمد رمضان، بدفع مرتبه خلال فترة فصله عن العمل، بالقول: "مش أنا... عيب أوي كده"، مؤكدا خلال مداخلةٍ هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب، في فبراير/ شباط الماضي على أحقيته بالتعويض، الذي يتضمن بحسب قوله "شقيّن.. مادي يتعلق بخسارته الـ 3.5 سنوات المتبقية له من عمله، والطريقة التي خرج فيها من العمل، وأبقى باب الصلح والتفاوض مفتوحاً مع خصمه، بحضور فريقيهما القانونيين".

ونفى أشرف أبو اليسر حينها مزاعم رمضان بابتزازه له، وأوضح عبارة "هنا مفيش حكومة"، التي حاول الأخير توريطه بها، وأشار إلى أنه تقدّم فعلياً "منذ أسبوع" بالتماس لكلٍ من وزارة الطيران المدني ومجلس الشعب المصري، لإعادة النظر في قرار فصله من العمل، وذلك رداً على ما قاله محمد رمضان في حواره مع الأبراشي بأنّ الطيار أبو اليسر ركّز عليه في القضية، بدلاً من توجهه للقضاء المختص، والطعن على الحكم الصادر بحقّه.

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