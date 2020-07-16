أمينة خليل تعلن خطوبتها من صديق عمر دياب وتتصدر "تويتر" و"غوغل"

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

فاجأت الفنانة المصرية أمينة خليل متابعيها خلال الساعات الماضية بخبر خطبتها على رجل الأعمال عمر طه، واقتصر الحفل على عدد محدود من العائلتين، وما إن تم الإعلان عن هذا الخبر حتى تصدرت أمينة خليل تريند "تويتر" و"غوغل". ومن المقرر إتمام الزفاف مطلع العام المقبل، عقب تحضير عش الزوجية والخلاص من كورونا.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من الحفل، حيث ظهرت أمينة خليل بفستان أبيض وهي تجلس بجوار خطيبها وعلى وجهها ابتسامة عريضة، بينما هو يضع الخاتم في إصبعها. وعمر طه هو نجل رجل الأعمال أسامة طه، ودرس الهندسة في أميركا. وتجمعه علاقة صداقة قوية بالفنان عمرو دياب. يذكر أن أمينة تزوجت سابقا من كريم الخشاب أخصائي الطيران الشراعي عام 2015، لكنها انفصلت عنه بعد فترة قصيرة.

ولدت أمينة خليل في عام 1988، ودرست التمثيل في الجامعة الأميركية. وشاركت في بطولة العديد من الأعمال السينمائية الشهيرة، كما تألقت في الدراما التلفزيونية بمسلسلات أبرزها "جراند أوتيل" و"صاحب السعادة"، و"ليالي أوجيني".

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