الورم الحُليمي البشري يتصدر غوغل.. بعد إصابة شهيرة كويتيه به

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

تسبب إعلان إصابة الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، بفيروس الورم الحليمي البشري وإنفصالها عن زوجها رجل الأعمال الليبي لتسببه في نقل الفيروس إليها في حالة من الفضول، وسرعان ماتحول اسم هذا المرض، وأعراضه وطرق انتقاله ومخاطره إلى " تريند" على محرك البحث " غوغل" في الخليج وعدد من الدول العربية الأخرى.

وبحسب موقع منظمة الصحة العالمية، فإن فيروس الورم الحُليمي البشري هو مجموعة من الفيروسات الشائعة للغاية على النطاق العالمي، وهناك أكثر من 100 نوع من فيروس الورم الحُليمي البشري، بينها 14 نوعًا على الأقل تسبِّب السرطان (تعرَف أيضا بالنوع الشديد الخطورة).

وأشارت المنظمة إلى أن الفيروس الحليمي البشري ينتقل بالأساس عبر الاتصال الجنسي، مشيرة إلى أن سرطان عنق الرحم ينجم عن عدوى منقولة جنسيًا بأنواع معيّنة من فيروس الورم الحُليمي البشري.

وأشارت المنظمة التي يعول عليها الكثيرون في استقاء المعلومات، إلى نوعين من فيروس الورم الحُليمي البشري، يتسسببان في 70% من سرطانات عنق الرحم والآفات السابقة لسرطان عنق الرحم.

ومن أعراضه الثآليل التناسليّة التي تظهر على شكل آفات جلديّة مسطّحة، أونتوءات جلديّة تشبه القرنبيط، الثآليل الشائعة، يظهر هذا النوع على اليدين، أو الأصابع، أو الأكواع، ويمكن أن تسبب هذه الثآليل الألم، وتكون أكثر عُرضة للإصابات والنزيف، الثآليل الأخمصيّة و تظهر عادةً على كعب القدم، وتتميّز بصلابتها، وقد تتسبب بالشعور بعدم الراحة.

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