حديقة الحيوانات في العين تحتفل بأذكى الحيوانات

المصدر: العين - الإمارات اليوم

احتفت حديقة الحيوانات بالعين باليوم العالمي لأذكى الحيوانات في العالم، والذي يعرف بـ«اليوم العالمي للشمبانزي»، كمناسبة لتشجيع العمل الإِنساني العالمي على رعاية الشمبانزي وحمايته وحفظه في البرية.

بدأ تخصيص يوم 14 من يوليو، ليكون اليوم العالمي للشمبانزي، بعد زيارة الدكتورة جين غودال، العالمة البريطانية الرائدة عالمياً في الحفاظ على البيئة وصيانة الموارد الطبيعية، لحديقة غومبي الوطنية في تنزانيا لدراسة الشمبانزي البري.

وتضم الحديقة سبعة أفراد من الشمبانزي، مكونة من ذكرين وخمس إناث، ويرجع موطنها الأصلي إلى إفريقيا الاستوائية، وتعيش في الغابات الاستوائية والسافانا، وتعاني هذه الحيوانات تهديدات مختلفة، مثل تدهور بيئتها الطبيعية، والصيد غير المشروع، بالإضافة لانتقال الأمراض إليها من قبل البشر.

وتقدم الحديقة التأهيل السلوكي والإيجابي للشمبانزي، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وذلك من خلال التعزيز البيئي، الذي يشمل توفير الألعاب المختلفة والأرضيات الخشبية لتصنع منزلها بنفسها، إلى جانب التعزيز الغذائي، الذي يعنى بطريقة تقديم الطعام، ففي فصل الصيف تقدم لها الفواكه على شكل مكعبات ثلجية وعصـــائر وقطـــــــع وتنـــــــشر لها حبوب تباع الشمس والفول السوداني في أنحاء معرضها لتقوم بالبحث عنه، كأنها في بيئتها الطبيعية.

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