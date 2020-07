بالفيديو.. بعد معركة مع ثعبان قاتل في السيارة.. أسترالي يفلت من مخالفة السرعة

أفلت سائق أسترالي تم ضبطه وقد تجاوز السرعة المقررة على إحدى الطرق السريعة، من دفع الغرامة، بعدما اكتشفت الشرطة أنه في طريقه إلى المستشفى بعد تعرّضه لهجوم من ثعبان قاتل.

وقالت الشرطة في بيان اليوم الثلاثاء - واسمه «جيمي» - كان يقود سيارته على طريق داوسون السريع غربي كاليوب بولاية كوينزلاند عندما تحرك ثعبان بني «غاضب» باتجاه ساقه.

واستخدم الرجل (27 عاماً) سكيناً لمحاربة الثعبان الذي كان يحاول أن يعضه بين ساقيه، قبل أن يسرع إلى المستشفى خشية أن يكون تعرض للدغ.

وذكرت الشرطة إنه عندما أوقف الرجل على الطريق بسبب قيادته السيارة بسرعة 123 كيلومتراً/ساعة، أدرك الضابط بسرعة أن تفسير الرجل للسرعة ليس مجرد «قصة مصطنعة».

وأضافت الشرطة أن المسعفين حضروا إلى المكان، ووجدوا أن جيمي لم يتعرض للدغ، لكنه «بالتأكيد كان يعاني من صدمة بسبب الموقف الصعب».

ووقع الحادث في 15 يونيو الماضي، لكن شرطة كوينزلاند نشرت البيان والفيديو الذي التقطته الكاميرا المثبتة على جسد الضابط اليوم الثلاثاء فقط.

وتعد الثعابين البنية الشرقية واحدة من أكثر الأنواع فتكا في العالم، وسمها قوي للغاية وسريع المفعول.

ويتعرض نحو 3000 شخص للدغ الثعابين في أستراليا سنوياً، وتقول السلطات إن ذلك يسبب وفاة شخصين فقط في المتوسط.

