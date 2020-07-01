بالفيديو.. طليق أصالة الأول باكيا : بيننا ذكريات فظيعة .. نعم لقد تسرعت في زواجها

المصدر: متابعة الامارات اليوم

أثارمقطع فيديو لطليق الفنانة السورية أصالة الأول، رجل الأعمال أيمن الذهبي ردود فعل واسعة وسجال على منصات التواصل الإجتماعي، خاصة أن كلامه اتسم بالكثير من الحميمية عن علاقته بها بعد الطلاق والذكريات التي جمعتهما سويا، ولم يستطع تمالك دموعه وقال باكيا "بينا ذكريات فظيعة وحلوة كتير مرحلة كانت كلها تعب وشقاء ونجاح .. لا يمكن أنسى الأماكن اللي تذكرني فيها مواقف حلوة أو مبكية أو مضحكة"، مشيرا إلى أنه سيساعد أصالة لو طلبت منه الوقوف إلى جانبها سواء على المستوى الفني أو الشخصي.

وقال أيمن الذهبي زواج أصالة المبكر جدا وطلاقها قرارها لوحدها وشيء شخصي وأنا أحترمها على قرارها .. على الرغم أنها تسرعت في قرارها وتزوجت بعد شهور فقط وأنا تأخرت كتير قعدت 12 سنة لكن الحياة بالنهاية لازم تستمر.

وكشف الذهبي أنه عانى لمدة عامين بعد إنفصاله عن أصالة قائلا أول سنتين من إنفصالي أنا وأصالة ما كانوا بينحسبوا من عمري عانيت كتير واكتئبت كانت حالة لا شعور ما بحس بشئ، متوجها بالشكر إلى الإعلاميين والفنانين وأهله الذين وقفوا بجانبه في تلك الفترة وساعدوه في تجاوز تلك المحنة.

وعن عودته لأصالة قال الذهبي" يجمعني بأصالة أولادنا، وهم أغلى شئ لدينا، وأنا أدين بالشكر لأصالة على تربية أولادي بطريقة صحيحة وهي أم حنونة وأنا ممنون لها ولأولادي".

يذكر أن أصالة أعلنت انفصالها عن المخرج طارق العريان في يناير 2020، بعد زواج استمر 12 عاما، وأنجبت منه طفلين توأم، آدم وعلي.

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