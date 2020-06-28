تامر حسني في أحدث أفلامه: «مش أنا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أسبوع واحد يفصل النجم، تامر حسني، عن الانتهاء من تصوير فيلمه «مش أنا»، للمخرجة سارة وفيق، حيث انتهت من تصوير عدد كبير من المشاهد قبل أزمة «كورونا»، ومن المقرر استئناف التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، وحتى الآن لم تحدد الجهة المنتجة موعداً نهائياً لعرض الفيلم في دور العرض. يشار إلى أن الفيلم توقف، خلال الأشهر الماضية، بسبب انشغال عدد من أبطاله بأعمال موسم رمضان الماضي، وانتشار فيروس «كورونا»، وهو أول فيلم مصري يتم تصويره بين مصر والسعودية.

وتدور قصة فيلم «مش أنا»، حول حالة نفسية تصيب «حسن»، الذي يجسد دوره الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جداً بوالدته المريضة، الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائماً على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها، فهي محور حياته. ويشارك في البطولة الفنانة حلا شيحة، التي تعود من خلاله إلى شاشات السينما بعد غياب 13 عاماً منذ آخر أفلامها «كامل الأوصاف»، الذي قدمته مع الراحل عامر منيب، كما يشارك في الفيلم ماجد الكدواني وسوسن بدر، وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق. ويُعد فيلم «مش أنا» أول فيلم سينمائي مصري يتم تصوير أحداثه بين مصر والسعودية، حيث تحتوي بعض خطوطه الدرامية على أحداث في السعودية، كما أن النجم السعودي، فايز المالكي، يشارك في أحداثه بظهور خاص مع النجم تامر حسني.

النجم السعودي فايز المالكي يشارك في الفيلم بظهور خاص.

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