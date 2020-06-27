«تاج دبي».. إقامة أنيقة في ملاذ حضري نابض بالحياة

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

يقدم فندق «تاج دبي»، الذي يقع في قلب منطقة برج خليفة فرصة لزواره للهروب من حرارة الصيف وإعادة اكتشاف مدينتهم بإقامة أنيقة بمفهوم من مزيج ماهر من التراث والبريق العصري، ومع بعض المعالم الأكثر روعة في دبي، فإن عطلة نهاية الأسبوع في «تاج دبي» سترفع من المعنويات في الصيف.

ويمكن للعائلات والأزواج الاستمتاع باستراحة من الواقع والهروب إلى هذا الملاذ الحضري النابض بالحياة مع مجموعته الفاخرة من 296 غرفة وجناحاً، والتي تطل على برج خليفة. وتعكس كل مساحة خاصة بعناية قيم «تاج» النبل والرعاية الصادقة، وهي مزينة بالفن الهندي الذي يعكس تراث العلامة التجارية.

مع مراعاة سلامة جميع الضيوف، يقدم «تاج دبي» أكثر الإجراءات الصحية والنظافة صرامة، مع بعض هذه التدابير، بما في ذلك فحص درجة الحرارة الإلزامي لجميع الضيوف الذين يدخلون مباني الفندق، وتوفير الأقنعة والقفازات والمطهرات عند الطلب والتباعد الاجتماعي وترسيم الحدود في المصاعد والمطاعم والأماكن العامة، لضمان راحة البال التامة، ما يسمح للضيوف بالاسترخاء والراحة.

ويعد فندق «تاج» مركزاً تنصهر فيه الثقافات من جميع أنحاء العالم، كما يتضح من مجموعة متنوعة من المأكولات الملهمة المتاحة في مفاهيم الطهي الحائزة على جوائز. سواء كانت رحلة أصيلة من خلال الأطباق الهندية المميزة في بومباي براسيري، أو وجبة غداء مريحة في المطعم البريطاني Eloquent Elephant، فإن الضيوف من جميع الجنسيات سيجدون شيئاً لتجديد المذاق، ويطلق العنان للخيال أثناء إقامتهم. ويوفر «تاج دبي» مجموعة من مناطق الجذب في دبي على عتبة بابه، ما يسمح للزوار باستكشاف حي وسط المدينة، فمن برج خليفة المشهور عالمياً، إلى دبي مول المذهل، المجاور لسوق البحار الصاخب، سيتمكن الضيوف من تكوين ذكريات جديدة أثناء إعادة التواصل مع الأصدقاء والعائلات. ابتداءً من 299 درهماً في الليلة، يمكن للضيوف تجربة الإقامة في إحدى غرف أو أجنحة Luxury Burj View الفسيحة والفخمة، بما في ذلك وجبة الإفطار اليومية وتسجيل الوصول المبكر وتسجيل المغادرة المتأخر حتى الساعة 6 مساءً. ويمكن للضيوف الاسترخاء بأمان في الدفء والرعاية الشخصية لفريق Taj Hotels، الذي احتل المرتبة الأولى أخيراً في قائمة أقوى العلامات التجارية الهندية من قبل Brand Finance في تقرير India 100.

296 غرفة وجناحاً تطل على برج خليفة، وتعكس تراث الفندق.

يوفر المكان مناطق جذب تسمح باستكشاف وسط المدينة.

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