أغنية «الحساس».. جديد الجسمي قريباً

المصدر: دبي■الإمارات اليوم

حالة من النشاط الفني الملحوظ، يعيشها النجم الإماراتي حسين الجسمي هذه الأيام، بعد سلسلة من الأعمال الفنية والمشروعات الغنائية الجديدة التي كشف عنها النجم أخيراً لجمهوره، مختاراً حساباته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي لإطلاق أعماله أو الإعلان عنها وعن مفاجآته الفنية الجديدة. فمن خلال حسابه الرسمي الموثق على منصة «إنستغرام»، أعلن الجسمي، عن قرب إطلاق أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان «الحساس»، وذلك، عبر نشر مقطع مصور منها يشدو فيه النجم بمطلع يقول «يا قلبي الحساس/‏ لو تنجرح لا باس/‏ في حب يمحي حب/‏ وفي ناس تمحي ناس»، حاصداً ما يزيد على 44 ألف مشاهدة واستماع للمقطع المصور، إلى جانب مئات التعليقات التي عبر أصحابها عن إعجابهم بمضمون الأغنية الرومانسية، وانتظارهم المتلهف للاستماع لها.

وكان النجم الإماراتي حسين الجسمي قد بادر في وقت سابق، عبر قناته الرسمية على منصة «يوتيوب»، لإطلاق أغنيته الجديدة «روح العشق»، التي طرحها منذ أقل من أسبوع، ليحقق بها متابعات واسعة بلغت حدود المليون ونصف المليون مشاهدة واستماع منذ إطلاقها الأسبوع الماضي. والأغنية من كلمات العلا، وألحان النجم حسين الجسمي، فيما تولى عملية التوزيع الموسيقي زيد عادل.

مليون ونصف المليون مشاهدة لـ«روح العشق» في أسبوع.

44 ألف مشاهدة واستماع للمقطع المصوّر من الأغنية.

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