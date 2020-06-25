في السعودية.. حاويات نفايات ذكية متصلة بالانترنت

المصدر: الرياض -د ب أ

تبدأ السعودية في نشر حاويات نفايات ذكية متصلة بالانترنت وتعمل بالطاقة الشمسية في كافة أرجاء البلاد ، بالتزامن مع تطبيقها في نيويورك ولندن والشارقة، في تحول نوعى مهم في مجال الحفاظ على البيئة.

جاء ذلك بعد توقيع شركة "مجموعة مدارات الأعمال" السعودية ، المتخصصة في مجال تقديم حلول كفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة والحلول البيئية والمنازل الذكية ، عقد وكالة حصرية مع شركة HMC-TECH الأمريكية لتقديم خدمة الحاويات الذكية CleanCUBE .

وقالت شركة مدارات الأعمال ، في بيان صحفي اليوم إن تصميم هذه الحاويات وتصنيعها جرى من قبل شركة E-Cube labs الكورية، والمتخصصة في ابتكار حلول حاويات النفايات، لافتة إلى أنه سيتم توفير هذه الوحدات في مختلف أنحاء السعودية خلال العام الجاري عن طريق الوكيل الحصري بالمملكة.

وأشار المهندس محمد عبد السلام المدير الاقليمي للشركة الاميركية، إلى أن هذه الحاويات مزودة بخدمة إنترنت لاسلكي وتعمل بالطاقة الشمسية، ومزودة بأجهزة استشعار لرصد وقياس مستوى النفايات والإبلاغ عن الحاوية عند امتلائها، لكي يتمكن فريق عمل التنظيف من إفراغ الحاوية عند الحاجة.

ولفت إلى أن اللوحات الشمسية توفر الطاقة اللازمة لتشغيل الضاغط، ما يسمح لهذه الحاويات بالقدرة على ضغط النفايات ثمان مرات لتقليص حجمها، موضحا أن خاصية اتصال الحاوية بشبكة الإنترنت تتيح التواصل مع الاشخاص المحيطين في النطاق المكاني للحاوية بتعريفهم بموقعها للتفريغ.



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