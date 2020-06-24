بالصور.. ملامحك مطبوعة على الكمامة

المصدر: بروكسل - رويترز

مع دخول كمامات الوقاية من فيروس كورونا حياتنا اليومية، قرر رجل أعمال بلجيكي أن الوقت قد حان لإضفاء لمسة ذاتية حتى لا تختفي ملامح الوجه وراء الكمامة.

فباستخدام حجرة صغيرة لالتقاط الصور، وبرنامج وتطبيق عبر الهواتف المحمولة، ينتج شارل دو بلفروا كمامات يطبع عليها صورة لملامح النصف الأسفل من وجه من سيستخدمها.

وقال بلفروا «استخدمنا الحجرة لالتقاط الصور من أجل الكمامات المصنوعة خصيصاً». وخطرت الفكرة على رأس الرجل بعد أن أدت إجراءات العزل العام بسبب «كوفيد-19» إلى انهيار شركته التي كانت تعمل في تنظيم المناسبات.

رأت فيرجيني تايس، وهي أم لطفلين من مدينة جونفال خارج بروكسل، أن «الكمامة العادية لا تحمل طابعاً ذاتياً. أما بطباعة صورة وجهنا على هذه فإنها تصير أكثر مرحاً وألفة».

وأضافت «نضع جميعنا الكمامات الآن، ونعلم مع من نتعامل. إنها فكرة رائعة بحق».

وبعد تقديم طلب للحصول على الكمامة، يُرسل إلى الزبائن رابط ينقلهم إلى تطبيق يتيح لهم التقاط صورة للوجه وإرسالها إلى الموقع الإلكتروني للشركة. وبعد ذلك بأيام تصل الكمامة إلى المستخدم عبر البريد.

وقال بلفروا إن سعر هذه الكمامة يصل إلى 19.99 يورو (22.60 دولاراً)، ويمكن غسلها واستخدامها لما يتراوح بين ثماني و10 مرات.

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