نسخة خامسة من مهرجان الرطب في سوق الجبيل

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطلق سوق الجبيل بالشارقة، النسخة الخامسة من مهرجان الرطب، الذي تتواصل فعالياته لمدة ثلاثة أشهر حتى 17 سبتمبر 2020، متضمناً مشاركة مميزة لتجار الرطب بدولة الإمارات، والتمور المحلية والمستوردة إلى جانب أنواع التمور المتوافرة في السوق.

ويوفر المهرجان للمتسوقين والزوار تشكيلة واسعة من مختلف أنواع الرطب المحلية والمستوردة، التي تلبي احتياجات جميع المتسوقين من الأفراد والتجار، لما لها من قيمة صحية وغذائية عالية، وتدخل في صناعة الكثير من الحلويات والأكلات الشعبية.

وأكد مدير سوق الجبيل في الشارقة، المهندس حامد الزرعوني، أن النسخة الخامسة لمهرجان الرطب تفتح أبوابها يومياً خلال ساعات عمل سوق الجبيل، مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية الخاصة بالصحة العامة في السوق، منعاً لانتشار أي عدوى، وللحفاظ على المستوى المتميز الذي يقدمه السوق للمتعاملين.

تشكيلة واسعة من مختلف أنواع الرطب المحلية والمستوردة.

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