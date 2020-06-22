عدسات خليجية وفلبينية تتقاسم الفوز في «جائزة حمدان للتصوير»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة «إنستغرام» لشهر مايو الماضي، التي كان موضوعها «الإيمان».

وشهدت نسخة شهر مايو من المسابقة تقاسماً للصدارة بين العدسة الخليجية، ممثّلة في المصور السعودي أحمد البراهيم، والبحريني جاسم الشاخوري، وبين إبداع العدسة الفلبينية من خلال المصورين رينيه بيرنال، ومارك أنتوني أغتاي، فيما حاز الإيراني أميد حيدري فر، جائزة «اختيار الجمهور»، وسيحصل على كاميرا رقمية من طراز SONY RX100M6 مقدمة من «سوني الشرق الأوسط وإفريقيا».

وسيحصل الفائزون في المسابقة على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة، وستُنشر صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على «إنستغرام».

من جهته، قال أميد حيدري فر عن صورته الفائزة: «لقد التقطتها في أعقاب زلزال بمنطقة ساربول الذهب، في إقليم كرمانشاه غرب إيران، عام 2017، حيث يبدو سكان المنطقة مؤمنين بقضاء الله وقدره، رغم قسوة الحدث، ويوجد في الصورة زوج وزوجة يصلّيان بين الأنقاض».

وأضاف: «هذا فوزي الأول، وأشكر جائزة حمدان بن محمد الدولية، إذ سيسهم فوزي بشكل كبير في التعريف بي وبصوري أمام العالم، وأطمح إلى صناعة تأثير إيجابي بصوري من خلال السلام والصداقة بين أمم العالم».

بينما قال السعودي، أحمد البراهيم، إنه التقط صورته الفائزة في مدينة مكة المكرمة خلال حج عام 1435 هجرية، مضيفاً: «كنتُ ألتقط مجموعة من الصور للحجّاج وفجأة ظهر هذا الرجل، وحجز المكان أمام مقام إبراهيم في اللحظة المناسبة».

وأضاف «هذا فوزي الأول في مسابقة على الإنترنت، وسعيد به لدرجة كبيرة، كونه في مسابقة بهذا الحجم والضخامة مثل جائزة حمدان بن محمد الدولية من حيث القوة التنافسية، وطموحي لا حدود له، وهذا الفوز سيمنحني دفعة قوية جداً للأمام».

من ناحيته، قال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: «كان شهر رمضان الماضي مناسبة عالمية لفتح الباب أمام التجارب الفوتوغرافية المختلفة، لترجمة مفهوم الإيمان بلغة الفوتوغرافيا، ووصلتنا بالفعل عشرات الأعمال التي تلامس في روعتها مرتبة الفوز».

علي بن ثالث:

«رمضان كان مناسبة عالمية لفتح الباب أمام التجارب المختلفة، لترجمة مفهوم الإيمان بلغة الفوتوغرافيا».

أميد حيدري فر:

«أطمح إلى صناعة تأثير إيجابي بصوري».

أحمد البراهيم:

«التقطتُ صورتي في مكة المكرمة خلال الحج».

لقطة المصور السعودي يبرز فيها رجل حجز مكاناً أمام مقام إبراهيم في اللحظة المناسبة.

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