محمد رمضان سيمثل قصة حياة أحمد زكي.. ووحيد حامد ينفي

المصدر: نجلاء سليم-القاهرة

مفاجأة من العيار الثقيل فجرها اليوم المخرج محمد سامي الذي أكد وجود مشروع بينه وبين الفنان محمد رمضان لتجسيد قصة حياة النمر الاسود الفنان المصري أحمد زكي ، وقد قلب الخبر الموازين وأثار الجدل بين الأوساط النقدية والصحفية والفنية فالبعض يرى محمد رمضان لا يصلح لدور أحمد زكي ولا لمراحل حياته خاصة أن معظم أعمال السيرة الذاتية تبوء بالفشل في النهاية مهما كانت براعة الممثل والمخرج بدليل فشل منى زكي في تجسيد السندريللا سعاد حسني ، وعدم نجاح أحمد زكي نفسه في تجسيد شخصية عبد الحليم حافظ بفيلم العندليب حسب أراء بعض النقاد عقب عرض الفيلم.

فيما ذهبت أراء أخرى الى أن محمد رمضان هو أكثر فنان يستحق شكلا ومضمونا تجسيد شخصية الفنان أحمد زكي.

وأعلن المخرج محمد سامي أيضا أن المؤلف الكبير وحيد حامد سيقوم بكتابة المسلسل الذي سيتم انتاجة لعام 2022 ، وأعرب سامي أن حامد وافق بالفعل بحكم صداقته الوطيدة بأحمد زكي.

ولكن وحيد حامد أكد أن المشروع مجرد محادثة تليفونية عرض فيها محمد سامي فكرة عمل مسلسل عن حياة أحمد زكي ورحب حامد من حيث الفكرة لكن لم يتم الاتفاق على أي شئ، والمشروع ليس في حيز التنفيذ الفعلي كما تم الترويج في بعض المواقع الصحفية والاخبارية.

من جانب أخر أكد المقربون من محمد رمضان أن من أهم أحلامه الفنية تقديم قصة حياة أحمد زكي ويراوده هذا الحلم منذ دخوله عالم الفن وكان يتمنى العمل مع الفنان الراحل ولكن الحظ لم يكن حليفه رغم أنه تعاون مع النجم العالمي عمر الشريف في مسلسل "حنين وحنان" لكن ظل حلم أحمد زكي هو الحلم المسيطر عليه لذلك اقترح على المخرج محمد سامي أن يقدم مسلسلا عن زكي يكتبه وحيد حامد، فقام سامي بدوره بطرح الفكرة على الكاتب. وبينما سعد الكثيرون بالخبر لكن البعض أكد أن وحيد حامد لن يكتب هذه القصة لأنه يكتب جزءا ثالثا من مسلسل "الجماعة" ويركز أكثر في كتابة الأعمال السياسية ولن يتمكن من كتابة مسلسل تليفزيوني أخر بخلاف الجماعة، وبالنسبة للسينما يحضر حامد لفيلم سينمائي سيجمعه بنجم الكوميديا محمد سعد وهو فيلم “الصحبة الحلوة”؛ الذي يشارك في بطولته مع الفنان الكبير يحيى الفخراني، وإخراج ساندرا نشأت.



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