أزمة بين محمد رمضان وأحمد السقا على ترتيب الاسماء تنتهي باستبدال رمضان بـ"كرارة"

المصدر: نجلاء سليم-القاهرة

أعلن المنتج المصري تامر مرسي عن تعاقده مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة في مسلسل لموسم رمضان 2021 بعنوان "نسل الأغراب".

والعمل من تأليف محمد سامي واخراجه ايضا .. ونشرت الشركة المنتجة صورا تجمع بطلي العمل مع مرسي والمخرج محمد سامي

ويعتبر المسلسل الذي سيجمع النجمين السقا وكرارة من أضخم الأعمال الانتاجية والفنية التي ستنافس في المقدمة في موسم رمضان المقبل ولم تعلن الشركة عن باقي الابطال خاصة البطولة النسائية.

وكان من المفترض أن يشارك في بطولة المسلسل مع أحمد السقا الفنان محمد رمضان لكن خلافا حادا حدث بسبب رغبة محمد رمضان في كتابة اسمه على التيتر بجانب أحمد السقا ورفض محاولات أن يكون اسمه التالي للسقا، وهذا سبب مشكلة كانت كفيلة بالغاء التعاون من جذوره بين النجمين رغم اعلانهما اكثر من مرة عن رغبتهما في التعاون بعد وجود مشكلات سابقة بينهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي تم حلها والصلح بين النجمين وعقدا العزم على المشاركة بعمل فني قريب لولا مشكلة التيتر.

أما أمير كرارة فقد رحب أن يشارك مع السقا بترتيب الاسماء المتعارف عليه بأسبقية السقا له. ولم يعترض خاصة أنه شارك مع السقا في أكثر من عمل أهمها فيلم "هروب اضطراري" ثم شارك السقا في دور شرف مع كرارة في فيلم "حرب كرموز" وأخيرا ظهر أيضا بمشهد واحد في الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل الاختيار ، ومعروف أن علاقة كرارة والسقا الشخصية قوية جدا ولهذا كان المرشح الأول لمسلسل "نسل الاغراب" بعد اعتذار محمد رمضان .

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