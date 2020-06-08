رحيل الإعلامي السعودي عبد العزيز النهاري بعد أن رثى صديقه

المصدر: إيناس محيسن-أبوظبي

نعت الأوساط الإعلامية السعودية الإعلامي والباحث الدكتور عبدالعزيز النهاري، الذي توفي مساء أمس الأحد، بعد أن أمضى رحلة عطاء في مجال الإعلام امتدت ل40 عاماً.

وكانت آخر تغريدة للنهاري عبر حسابه على "تويتر" تتضمن رثاء للدكتور بدر كريم، قال فيها: "رحم الله الدكتور بدر، الأخ والصديق الذي نذر نفسه لخدمة غيره في كل مكان وزمان. بدر يظل علمًا رغم رحيله عن دنيانا الفانية. بدر الحبيب باقٍ بيننا وفي قلوبنا. رحمه الله، وجعل الجنة مثواه".

وشغل النهاري العديد من المناصب في المؤسسات الإعلامية السعودية من بينها منصب رئيس تحرير جريدة البلاد وجريدة عكاظ وراديو ART، كما عمل أستاذا للمكتبات بجامعة الملك عبدالعزيز. وهو حاصل على بكالوريوس مع مرتبة الشرف في علوم المكتبات والمعلومات من جامعة الملك عبدالعزيز، ونال الماجستير في علوم المكتبات والمعلومات من جامعة ميشيغان الغربية، والدكتوراه في علوم المكتبات من جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس، وله العديد من المؤلفات العلمية والمقالات، والأطروحات الإعلامية والعلمية المهمة.

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