فنان مجهول يرسم "جورج فلويد" على جدار الفصل العنصري في فلسطين

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

رسم فنان مجهول الهوية، صورة للمواطن الأمريكي جورج فلويد، الذي قتل على يد عناصر من الشرطة الأمريكية، على جدار الفصل العنصري الإسرائيلي في مدينة بيت لحم الفلسطينية المحتلة. وكتب بجانب لوحته العبارة الشهيرة المنسوبة لفلويد "لا أستطيع ان اتنفس".

وقال منذر عميرة منسق “لجان المقاومة الشعبية”، المناوئة للاستيطان والجدار الإسرائيلي في بيت لحم، إن الرسم هو “رسالة تضامن من الشعب الفلسطيني المضطهد، للمضطهدين في الولايات المتحدة الأمريكية”.

وحول هوية الرسام، قال الناشط الفلسطيني “إنه جرى رسمها ليلا، والرسام مجهول الهوية”.

وأضاف عميرة، في تصريحات صحفية “نعتبر ما تقوم به إسرائيل جزء من السياسة الأمريكية، وتضامننا مع جورج فلويد ليس شخصيا، بل هو محاولة خلق تحالف دولي ضد الظلم الذي تقوده الولايات المتحدة تحت عنوان: تحالف المضطهدين”.

ومنذ بناء الجدار العازل، عمد العديد من الفنانين الفلسطينيين والأجانب إلى خطّ رسوماتهم على الجدار، تعبيراً عن رفضهم واحتجاجهم على إقامته.

وبدأت إسرائيل ببناء الجدار بين الضفة الغربية وإسرائيل عام 2002، في عهد حكومة أرئيل شارون، ويطلق الفلسطينيون عليه “جدار الفصل العنصري”.

ووفق تقديرات فهو يلتهم نحو 12% من مساحة أراضي الضفة الغربية.

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