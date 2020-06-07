إعلامي تونسي شهير يعلن إصابته بالسرطان : بقي لدي شهر واحد فقط

المصدر: حياة الحرزي- دبي

أعلن الإعلامي التونسي علاء الشابي، مقدم البرنامج الاجتماعي الشهير "عندي مانقلك" على قناة التاسعة التونسية على صفحاته الاجتماعية على "الفايسبوك" وعلى منصة الصور والفيديوهات "انستغرام" عن إصابته بمرض السرطان، كاشفا أن ليس لديه سوى شهر واحد للتغلب عليه قائلا" أواجه منذ أكثر من شهر حربا ضروسا وقاسية مع عدو متجبر وماكر وجبان وذلك في صمت... مرض صامت يبدو لطيفا ومهادنا.." مضيفا "خيّرت المواجهة بمفردي لكن لم أفلح في ذلك، نصف المعركة نفسية وذهنية، وهنا لا ينفع الصمت معه لأنه ماكر ويريد الاستفراد بي ولن أترك له الفرصة هكذا ببساطة...."

وأردف الشابي بالقول" أمامي أقل من شهر للتغلب عليه إن استطعت...أسلحتي بسيطة وأسلحته مدمرة والمعركة تبدو غير متكافئة بيننا ولكني على يقين تام بالانتصار عليه بحب الحياة ومقت العدم. لا أنكر أنني مرتبك جدا من كل شيء ولكني لن أستسلم إلى آخر لحظة ومستعد للمواجهة إلى آخر رمق." فيما ختم علاء الشابي تدوينته بعبارة بدت متشبثة بالأمل في فرج مرتقب قائلا "إيماني بالله كبير وهو أشد فتكا وتدميرا من جبروته وقوته."

وأثار خبر إعلان مرض الشابي، رودة فعلا واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي في تونس والجزائر والمغرب، انضم إليها عدد كبير من الإعلاميين، الوجوه الفنية البارزة في تونس وأصدقاء الشابي داخل وخارج تونس، وأبرزهم الإعلامية التونسية ومقدمة البرامج إنصاف اليحياوي التي بادرت بنشر تدوينة على حسابها على "الفايسبوك" ناشدت فيها الكل بالدعاء للشابي " الدعاء لأخينا وزميلنا علاء الشابي بالشفاء بعد إعلانه عن مواجهته مرضا خبيثا، ربي يشفيك ويقويك، شدة وتزول بإذن الله." في حين، كتبت الممثلة التونسية لبنى السديري في تدوينة على صفحتها الخاصة على " الفايسبوك" : "الاعلامي علاء الشابي يعلن أنه مريض بالسرطان عافانا وعافاكم الله... ربي يشفيك ويفرج عليك يارب."

أما صديقة الشابي المقربة، الفنانة التونسية إيمان الشريف، فأفادت باكية في إحدى تصريحاتها الإعلامية على إذاعة "موزاييك أف أم"، أنها سبق واتصلت بعائلة الإعلامي علاء الشابي للاستفسار عن حالته الصحية، إثر التدوينة التي نشرها بنفسه وأنه" أمام مرض خبيث والخبر كان بمثابة الصدمة، وقد اتّصلت بالعائلة لأنني صديقة مقربة وتأكدت من مرض علاء الشابي وأنا مصدومة، علاء المحب للحياة وجد نفسه اليوم أمام مرض خبيث واختار أن يكون في عزل، وأتمنى أن تكون نتائج التحاليل التي خضع لها خاطئة."

عبر النجم التونسي صابر الرباعي، عن شديد أسفه بخبر مرض الشابي، وتمنياته له بالشفاء العاجل، وذلك، عبر تدوينة جديدة نشرها على صفحته على الفايسبوك قال فيها"أخي الغالي علاء، ربي يحميك ويشدك بصحتك لعائلتك واهلك..ثق بالله ولا تستسلم إرادة الله أقوى من كل شيء، أعرف أنك قوي كذلك فلا تدع االمرض ينال منك ، كن صبورا وتحلى برباطة جأش، أدعو لك بالصحة والعافية وطول العمر أخي، كلنا معك وربي يلطف بيك".

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