الأردن يكشف قصة وفاة أردني بـ "كورونا" عام 2014

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

كشف الناطق باسم لجنة الأوبئة في الأردن، الدكتور نذير عبيدات، أن الأردن شهد في عام 2014، حالة وفاة لمريض أصيب بفيروس جديد - في حينه - من فيروسات كورونا يسمى “متلازمة الشرق الأوسط التنفسية” (ميرس).

وقال عبيدات، في تصريحات لإذاعة "حُسنى" المحلية، اليوم الأحد، إن هذا الفيروس جاء بعد سنوات عدة من ظهور فيروس “سارس”، مشيراً إلى أن جميع الفيروسات هذه تنتمي إلى “عائلة كورونا”.

وذكر عبيدات أن الأردن سجل بذلك الوقت إصابات عدة، وأن المصاب الذي توفي كان يعاني مرضاً مناعياً مزمناً، مؤكداً أن الوفاة ناتجة عن فيروس كورونا ميرس وليس بسبب “كوفيد-19”.

وأكد عبيدات أن حالة الوفاة نتجت فعلاً عن فيروس كورونا، لكن ليس الفيروس المستجد الموجود حالياً في العالم.

وأوضح عبيدات أن مرض “ميرس” ظهر أولاً في الأردن وتشكلت بؤرة له، وفي ذلك الوقت لم يتم تشخيص المرض، وتم الاحتفاظ بعينات من المرضى، وبعد أشهر عدة ظهرت حالات في السعودية، وتم التعرف الى أنه فيروس “ميرس” وتوفير فحص مخبري له، وبفحص العينات تبين أن الفيروس في الأردن هو نفسه الموجود في السعودية.

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