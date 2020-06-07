قناة "النهار"المصرية تعلق بثها الحي بعد وقف 5 من مذيعيها

المصدر: إيناس محيسن-أبوظبي

أعلنت "قناة النهار" المصرية، تعليق البث الحي قراراً بتعليق البث الحي ووقف جميع برامج الهواء بها، عقب صدور قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بوقف 5 من مذيعيها، منهن الفنانة ريم البارودي، وإحالة إحداهن إلى التحقيق.

وذكرت شبكة قنوات "النهار" في بيان لها، أن مجلس إدارة الشبكة أصدر قراراً بتعليق البث الحي للقناة، وإلغاء كل برامج الهواء، مع الاكتفاء بإعادة بعض البرامج والمسلسلات لحين إشعار آخر، بعد حل كل الأمور المعلقة مع المجلس ونقابة الإعلاميين.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحافي مكرم محمد أحمد قد أصدر قرار بمنع ظهور كل من بوسي الطيار، ودعاء فاروق، وريم البارودي، وهالة فهمي، وعلا شوشة، عامًا على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، لحين تقنين أوضاعهن بنقابة الإعلاميين بالقيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة.

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