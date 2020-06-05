10 تدابير وقائية بعد العودة إلى العمل

المصدر: حياة الحرزي - دبي

كما هي الحال في ظروف العمل العادية، فإن تحديد وتقييم المخاطر هي نقطة البداية لإدارة السلامة والصحة المهنية، وذلك بموجب تدابير يلتزم أرباب العمل بمراجعتها دوماً، وتقييم المخاطر عند حدوث أي تغيير في آلية العمل، بما في ذلك تلك التي تؤثر في الصحة العقلية.

وبمجرد تحديث تقييم المخاطر، فإن الخطوة التالية هي وضع خطة عمل مع التدابير المناسبة الضامنة لصحة وسلامة الجميع.

وفي ما يلي بعض الأمثلة عن ممارسات العمل الآمنة للوقاية من «كوفيد-19»، يقدمها أخصائي طب الأسرة بمستشفى بارين الدولي في أبوظبي، الدكتور ناصر نواصرة:

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