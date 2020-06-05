أوبرا فيينا مفتوحة لـ 100 شخص في الحفل الواحد

المصدر: فيينا - أ.ف.ب

أعلنت أوبرا فيينا، المغلقة منذ منتصف مارس الماضي، أنها ستعاود عروضها لجمهور لا يتجاوز 100 شخص، احتراماً لإجراءات مكافحة وباء «كوفيد-19».

وتنوي الدار إقامة 14 حفلاً حتى نهاية يونيو، وسيتمكن 100 شخص فقط من دخول القاعة التي تتسع عادة لـ1709 أشخاص، تماشيا مع قواعد تنظيم المناسبات الثقافية.

وقال المدير الموسيقى لأوبرا برلين، بارنبويم (77 عاماً)، إنه لم يصعد إلى المسرح بحضور جمهور منذ 13 مارس، لكنه واصل نشاطه الموسيقي من خلال عزف البيانو وتسجيل أعمال بُثت عبر الإنترنت، وقال إن التمرين الأول مع أفراد الأوركسترا، أول من أمس، في فيينا «كان مؤثراً جداً».

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