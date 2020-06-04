إصابة الإعلامي الكويتي فهد السلامة وزوجته بفيروس كورونا

المصدر: متابعة الامارات اليوم

أصيب الإعلامي والمذيع الكويتي فهد السلامة، وزوجته بفيروس كورونا (كوفيد–19). وكتبت الإعلامية مي العيدان، عبر حسابها بتويتر: «دعواتكم لزميلنا المذيع فهد السلامة بقناة (سكوب)، بعد إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا»، وتابعت: «لا يرد القضاء سوى الدعاء.. ادعوا له يا جماعة الخير».

أوضح الإعلامي فهد السلامة عبر "تويتر" أن زوجته دخلت العناية المركزة بسبب كورونا، قائلًا: «أحبتي في الله، أطلب منك الدعاء.. أم عيالي في العناية وحالتها غير مستقرة، وثبت فيها كورونا المستجد».

وأعلنت قناة «سكوب» عبر حسابها بتويتر، وقف البث عن القناة خلال تقديم الإعلامي الكويتي فهد السلامة برنامجه (صوت الشعب) بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا، طالبةً بالدعاء له ولزوجته التي ترقد في العناية المركزة بالشفاء العاجل.

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