التونسيون يخرجون من العزل العام ويعودون إلى المساجد والمقاهي

المصدر: تونس-رويترز

عاد التونسيون للتردد على المساجد والمقاهي اليوم مع إلغاء السلطات معظم قيود العزل العام بعد تمكنها من احتواء انتشار فيروس كورونا بشكل كبير في الوقت الراهن.

وقال نزار الجمل، وهو مدرس كان يجلس بصحبة أصدقائه في مقهى برازيل بمنطقة ابن خلدون في تونس العاصمة، إنه سعيد بالعودة لتبادل الأحاديث مع الأصدقاء. وأضاف "عدنا لنتنفس طعم الحياة من جديد... اشتقنا لرائحة القهوة كثيرا".

وأغلقت تونس حدودها في مارس الماضي وأوقفت جميع التنقلات بين البلدات والمدن وأغلقت المساجد والمتاجر والمدارس والمقاهي والمطاعم وفرضت حظر تجول خلال ساعات الليل ومنعت السكان من مغادرة منازلهم نهارا باستثناء حالات قليلة.

وسجلت البلاد 1048 حالة إصابة بفيروس كورونا و48 وفاة، وستظل المدارس مغلقة أمام معظم الطلاب حتى بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل، ولا تزال الحكومة تفرض قيودا على اللقاءات الاجتماعية بالمنازل وتحث المواطنين على وضع الكمامات.

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