ملكة جمال ماليزية بعد تعليقات «مؤذية»: أنا آسفة

المصدر: كوالالمبور - أ.ف.ب

اعتذرت ملكة جمال ماليزية، عقب نشرها تعليقات على «إنستغرام» تنصح فيها الأميركيين من أصول إفريقية «بالتهدئة من روعهم» في إطار الاحتجاجات بالولايات المتحدة ضد عنصرية الشرطة، بعدما أثارت ضجة على الإنترنت.

وبدأت الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة تظاهرات إثر مقتل جورج فلويد على يد شرطي في ولاية مينيسوتا.

لكن سامانثا كايتي جيمس التي مثلت ماليزيا في مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2017 بالولايات المتحدة، كتبت على «إنستغرام»: «إلى السود أقول: هدئوا من روعكم، اعتبروا الأمر تحدياً لتكونوا أقوى، اخترتم أن تولدوا (ملونين) في أميركا لسبب ما. لتتلقنوا درساً معيناً».

واستفز المنشور مستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي، ووقع أكثر من 80 ألف شخص عريضة تطالب بتجريد سامانثا (25 عاماً) من لقبها الذي فازت به في 2017.

كذلك انتقد منظمو مسابقة ملكة جمال ماليزيا التعليقات ووصفوها بأنها «غير لائقة ومؤذية».

ونشرت سامانثا اعتذاراً جاء فيه «تلقيت الرسالة وأنا آسفة، أعلم أنكم تشعرون بالألم، لست مكانكم لفهم الأمر بشكل تام».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news