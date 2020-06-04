مواهب الدراما الرمضانية تُعيد ترتيب «النجومية» عربياً

المصدر: حياة الحرزي ■ دبي

نجحت الأعمال الدرامية التي عرضت خلال الموسم الرمضاني، في طرح كوكبة من التجارب الفنية التي تبدو مبشّرة بمستقبل واعد، سواء في الدراما أو الكوميديا، وذلك لما أثبتته هذه المواهب الجديدة من قدرة حقيقية على اجتذاب اهتمام الجمهور والنقاد، وإثبات نفسها في مغامرة الظهور إما للمرة الأولى على الشاشة، أو في إطلالة جديدة «فارقة» هذه المرة.

في الوقت الذي ضاعفت فترة العزل المنزلي من نسب الإقبال على مختلف الأعمال المعروضة، ومن ثم التركيز على متابعة إطلالات الكثير من هذه التجارب، التي وُفقت مثلها مثل نجوم الصفين الأول والثاني أحياناً، سواء في الدراما العربية أو الخليجية، في تشكيل حالة من الترقب والتشويق الممتدة على أيام الشهر الفضيل، وطرح استفهامات المستقبل، وقدرة صنّاع الدراما لاحقاً على الاستفادة من تجاربهم الناجحة، لتقديمها في أدوار تصنع طريقهم وتؤهلهم للنجومية.

طاقات كامنة

تُعد تجربة المخرجة المصرية كاملة أبوذكري من أبرز التجارب الناجحة التي تمكنت من المغامرة في هذا الاتجاه، والمراهنة على وجوه شابة جديدة هذا العام، عبر تكريس البطولة المشتركة في مسلسل «بـ100 وش»، بطريقة مبتكرة، كشفت عن الكثير من الجوانب الفنية الحقيقية لأصحابها والتفاصيل الخفية في أدائهم أمام الكاميرا، ولعل تجربة الممثل الشاب إسلام إبراهيم الذي سبق وتعرف اليه الجمهور في مشاركاته الدائمة في فريق البرنامج الكوميدي «SNL بالعربي»، من أنجح التجارب الجديدة التي طرحها «بـ100 وش» والتي جسد فيها الممثل بطريقة كوميدية خفيفة وناجحة شخصية «حمادة»، الماهر في مجال التكنولوجيا والقرصنة.

كما شكّلت تجربة الممثلة الشابة دنيا ماهر، مفاجأة المسلسل الكوميدي دون منازع، بعد أن شكلت شخصية «نجلاء» الممرضة الانهزامية التي يسيطر عليها الاكتئاب والشكوى الدائمة من ظلم الحياة لها، أحد أبرز «الكاركترات» الشهيرة في الشارع المصري، فيما كانت جملتها المعتادة «أنا يتيمة لا ليا قريب ولا حبيب ولا نسيب ولا حتى غريب» أهم «قفشات» الكوميديا الشعبية هذا العام، ومن أكثر العبارات تردداً على منصات التواصل الاجتماعي في مصر. في المقابل، وعلى الرغم من مشاركته في العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية، وفوزه بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي عن دوره في فيلم «ليل خارجي»، إلا أن الجمهور تعرف الى جانب جديد كلياً في شخصية شريف الدسوقي هذا العام، الذي جسّد شخصية «سباعي» السكير الذي يشارك في أعمال نصب العصابة الطريفة، إلى جانب الموهبة الشابة زينب غريب، التي قدمت شخصية «رضوى»، «النصّابة» خفيفة الدم والشخصية الشعبية المعروفة بتلقائيتها المفرطة.

إطلالات متميزة

بعيداً عن الأدوار الكوميدية، نجح نجل الفنان مصطفى قمر، تيام مصطفى قمر، في وقوفه الثاني أمام يسرا في مسلسل «خيانة عهد» رمضان هذا العام، بعد مسلسل «لدينا أقوال أخرى» (رمضان 2018) في تقديم شخصية «علي»، المراهق صاحب الشخصية الانطوائية، وجذب انتباه الجمهور بأدائه المتقن وصدق انفعالاته على الشاشة. كما استطاعت الممثلة الشابة هنا داوود إنجاح تجربة شخصية «تمارا» ابنة زوج دينا الشربيني في مسلسل «لعبة النسيان»، بأداء لافت ومحترف مقارنة بتجربتها الدرامية الأولى، التي وفقت فيها إلى حد كبير في تقمص شخصية المراهقة. أما تجربة ريم سامي، شقيقة المخرج محمد سامي، فنجحت هي الأخرى في تقديم دور مميز في مسلسل «البرنس» من خلال شخصية «نورا». فيما جاءت عودة الممثلة الشابة ليلى زاهر، ابنة النجم أحمد زاهر بعد غياب لست سنوات، موسومة بالترحيب الجماهيري والإعجاب بشخصية الفتاة الطيبة «نور». على وتيرة النجاح نفسها، أثبت الممثل والمغني محمد دياب، قدرات جديدة على الشاشة، عبر نجاحه في تقديم أربع شخصيات مختلفة هذا العام، بالقدر نفسه من الإقناع الذي جذب إليه المتابعات والإشادات.

مواهب إماراتية

في الدراما المحلية، برزت وجوه فنية واعدة هذا العام، بعد أن نجحت أعمال محلية في استقطاب أسماء خلفت انطباعاً إيجابياً في إطلالاتها الكوميدية المميزة على الشاشة، كان أغلبها في مسلسل «بنت صوغان» الذي تميزت فيه أسماء: خلف الأحبابي، عيسى كايد، محمد الكعبي، عبدالله بوهاجوس، خليفة السعدي، عادل خميس، علي مانع، طارق الغفري، عبدالرحمن الزيدي، والطفل خليفة. كما نجحت وجوه عدة في أدوار البطولة النسائية أمثال هيفاء العلي، فاطمة البنداري، مواري عبدالله، رحاب العطار، زينب القنيدلي، ورشا العبيدي.

وجوه خليجية

على صعيد الأعمال الخليجية، تبرز تجربة الممثلة والمغنية الكويتية آلاء الهندي التي تفوقت هذا العام في تقديم دور مختلف في مسلسل «أم هارون»، بعد تألقها في شخصية «زنوبة» «خبلة الفريج»، الذي قدمت بواسطته «كاركتر» جديداً كلياً على الدراما الخليجية، وشكلت حالة لربما أفصحت عن ولادة نجمة خليجية جديدة. فيما قدمت الإعلامية السعودية هبة حسين، أول أدوارها الكوميدية الناجحة من خلال مشاركتها في مسلسل «مخرج 7»، إذ برعت في تقديم شخصية «سامية» زوجة شقيق دوخي.

- كاملة أبوذكري راهنت على وجوه جديدة هذا العام، في تجربة البطولة المشتركة عبر «بـ 100 وش».

- الجمهور تعرف إلى جانب جديد في شخصية شريف الدسوقي، هذا العام، من خلال شخصية «سباعي».

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