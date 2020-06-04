منصة «زوم» أكبر المستفيدين من التباعد الاجتماعي

المصدر: سان فرانسيسكو - أ.ف.ب

كشفت منصة «زوم» عن نتائج مالية تعكس الإقبال الكبير على برمجية مؤتمرات الفيديو خلال مرحلة العزل للجم وباء «كوفيد-19»، وأشارت المنصة إلى أنها من أكبر المستفيدين من التباعد الاجتماعي رغم أنها لا تحبذه إلا في مثل هذه الظروف الراهنة.

فمن يناير إلى مارس الماضيين، حققت الشركة، ومقرها في كاليفورنيا، زيادة في الإيرادات نسبتها 169% لتصل إلى 328 مليون دولار، وحققت أرباحاً قدرها 27 مليوناً.

وفرضت إجراءات التباعد الاجتماعي المتخذة في إطار مكافحة جائحة «كوفيد-19»، تحولاً جذرياً في التواصل بين الأشخاص الذين لجأوا بشكل كثيف إلى تقنيات عقد المؤتمرات عبر الفيديو.

وقال مؤسس «زوم» ورئيسها، إريك يوان، في بيان حول نتائج الشركة، إن أزمة فيروس كورونا المستجد «أدت إلى طلب أكبر على التواصل والتعاون بشكل مرئي، بمشاركة أشخاص عديدين». وأضاف: «الاستخدامات المختلفة زادت بشكل سريع مع إدراج (زوم) في عمل الأفراد وتعليمهم وحياتهم الشخصية».

وسمح التطبيق بلقاءات عائلية عبر الإنترنت، وحصص دراسية وجلسات يوغا، واجتماعات مهنية أيضاً.

وبات ظهور صور المشاركين على شكل «فسيفساء» على الشاشة رمزاً للعزل المنزلي، وقد استنسخته شركات تواصل عملاقة أخرى مثل «فيس بوك» و«غوغل» و«مايكروسوفت».

وفي نهاية الربع الأول من السنة، بلغ عدد زبائن «زوم» مقابل اشتراك مدفوع 265 ألفاً و400، من بينهم شركات تضم ما لا يقل عن 10 موظفين، أي زيادة بنسبة 354% مقارنة بالعام الماضي، على ما أفادت الشركة ومقرها بسان خوسيه في سيليكون فالي.

إلا أن الطريق لم يكن سهلاً على الدوام بالنسبة لـ«زوم»، فقد أدى الإقبال الكثيف والمفاجئ للمستخدمين الجدد إلى مشكلات تتعلق بأمن المعلومات، وكشف عيوباً في إدارة البيانات السرية.

وأعلنت ولاية نيويورك، الشهر الماضي، توصلها إلى اتفاق مع المجموعة لتحسين حماية منصتها من هجمات محتملة، ووضع الاتفاق حداً لتحقيق باشرته المدعية العامة، ليتيسيا جيمس، في مارس الماضي، حول ثغرات هذه البرمجية. وأطلقت «زوم» قبل فترة مؤسسة خيرية، بدأت تقديم تبرعات إلى جمعيات محلية ودولية من بينها منظمة الصحة العالمية.

• 328 مليون دولار من يناير إلى مارس الماضيين.

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