علماء يفحصون مياه الصرف الصحي لتتبع انتشار «كورونا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يجري العلماء فحوصاً لمياه الصرف الصحي للبحث عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتتبع انتشار الفيروس، ما يعطي الحكومات والإدارات الصحية - وفقاً لصحيفة «شيكاغو تريبيون»، تحذيراً مبكراً من تفشي المرض، للتحضير لموجة جديدة من انتشار الفيروس دون إرهاق النظام الصحي، وتُجرى هذه الاختبارات في شيكاغو، وأمستردام وأوترخت في هولندا، وباريس.

ونقل «مرصد المستقبل»، التابع لمؤسسة دبي للمستقبل، عن رئيس مؤسسة أبحاث المياه، بيتر جريفات: «إن فحص مياه الصرف الصحي المنتظم، يتيح للسلطات معرفة وقت تعافي مواطنيها بعد تفشي المرض، فنحن لن نتمكن من تحديد عدد الحالات الموجودة في المجتمع بدقة، لكننا قادرون على تمييز تزايد أو تناقص كمية الفيروس في مياه الصرف الصحي».

يأمل العلماء أن يتمكنوا من الحصول على تفاصيل أكثر دقة عن المجتمع بناءً على مستويات الفيروس في مياه الصرف الصحي، ويخطط العلماء لتحليل تفشي الفيروس في الأحياء الفردية أو المباني، عن طريق تحليل مياه الصرف الصحي الصادرة منها، وقال عالم الأحياء الدقيقة في معهد أبحاث المياه التابع لشركة «كيه دبليو آر»، غيرتجان ميديما: «إن فحص مياه الصرف الصحي يشبه النظر في مرآة تعكس وجه المجتمع».

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