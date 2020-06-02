أطعمة تسبب القلق

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نصح الأطباء بعدم تناول بعض المواد الغذائية في حال الشعور بالقلق، الذي يعتبر كرد فعل طبيعي للحظات المجهدة والأمراض الصحية.

وهي: الكافيين: يمكن أن يؤدي تناول الكافيين يومياً إلى إثارة القلق والاكتئاب.



المواد المصبرة: أي مواد مصبرة أو محفوظة لمدة طويلة يمكن أن تسبب القلق بين الأشخاص الذين يعانون سوء الصحة العقلية، حيث تعمل هذه المواد على إعاقة وظائف الجسم التي تتراوح من الهضم إلى الجهاز العصبي للأشخاص، الذين يعانون عدم تحمل«الهستامين».



السكريات: تتسبب جميع أنواع الأطعمة السكرية باضطرابات في المزاج والقلق أثناء تقلب مستويات السكر في الدم، حيث يمكن أن تؤدي المواد الغذائية التي تحتوي على «سكر مضاف»، مثل صلصة الطماطم وصلصة السلطة والمشروبات الغازية والخبز الأبيض والأطعمة الجاهزة للأكل، إلى إثارة العديد من المشاعر في وقت واحد، مما يجعلك تشعر بالإرهاق والقلق في نفس الوقت.



ويمكن أن تكون بعض خيارات الطعام الأكثر أماناً التي تضيفها إلى نظامك الغذائي لكبح الشعور بالقلق في كثير من الأحيان مثل الأفوكادو الغني بمضادات الأكسدة والتوت والخضروات الخضراء وحليب اللوز والأسماك الدهنية المعبأة بأوميجا 3 وأخذ الشاي الأخضر بدل القهوة.

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